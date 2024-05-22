بوتين يوجه بتعزيز الترويج للمنتجات الروسية في الخارج

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية لتعزيز الشراكات الدولية والترويج للمنتجات الروسية في الخارج بنشاط أكثر.

وأشار بوتين، خلال اجتماع مجلس إشراف وكالة المبادرات الاستراتيجية اليوم الأربعاء، إلى أن زيادة فعالية الحلول التكنولوجية لروسيا يحمي البلاد من الناقمين في الخارج.

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وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي لفت الرئيس الروسي إلى ضرورة اتباع مسار التعاون مع الدول الصديقة، مشددا على ضرورة تأسيس نظام لدعم الشركات التي تساهم في تعزيز السيادة التكنولوجية.

المصدر: RT