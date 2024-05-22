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بكين ترد على إجراءات أمريكية ضد شركات صينية بسبب روسيا

مال وأعمال

بكين ترد على إجراءات أمريكية ضد شركات صينية بسبب روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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اتخذت السلطات الصينية إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري و10 مسؤولين أمريكيين كبار بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت على شركات صينية مرتبطة بروسيا.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء، وأشارت إلى أن بكين اتخذت إجراءات كرد على "إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي، والتي تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين".

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المصدر: تاس

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