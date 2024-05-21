المحكمة العليا في هولندا تتسلم طعنا بقرار الاستئناف بشأن "يوكوس"

تلقت المحكمة العليا في هولندا طعنا بقرار محكمة الاستئناف في أمستردام بقضية المساهمين السابقين في شركة "يوكوس".

إقرأ المزيد

جاء ذلك نقلا عن تصريحات السكرتيرة الصحفية للمحكمة العليا ثيا غيرديما لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن المحكمة العليا الهولندية تلقت طعنا من روسيا بشأن القرار في قضية المساهمين السابقين في يوكوس، وأكدت: "تم إبلاغي للتو بأنه تم تقديم طعن أمام المحكمة".

وكانت محكمة الاستئناف في أمستردام قد أبقت، 20 فبراير الماضي، على حكم يلزم روسيا بدفع أكثر من 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في "يوكوس"، حيث يشير القرار إلى أن روسيا أشارت في استئنافها أمام المحكمة إلى أن المساهمين السابقين في "يوكوس" قد ارتكبوا عمليات احتيال أثناء إجراءات التحكيم. ووفقا للمحكمة، ففي وقت نظر القضية كان الجانب الروسي بالفعل على علم بالاحتيال، لذا اعتبرت المحكمة أن الوقت قد فات للإعلان عن ذلك أمام الاستئناف.

ومع ذلك، اشارت المحكمة إلى أنه حتى لو قدمت روسيا دعوى احتيال في الوقت المناسب، لم تكن المحكمة لتغير قرارها. لكن المحكمة أقرت في الوقت نفسه بأن أمام روسيا ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة للطعن أمام المحكمة العليا في هولندا.

المصدر: نوفوستي