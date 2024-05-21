روسيا تستأنف تصدير البنزين

رفعت الحكومة الروسية بشكل مؤقت الحظر المفروض على صادرات البنزين، وسمحت لمنتجي الوقود بتصديره حتى 30 يونيو المقبل، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء الروسي.

وفي السابق فرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير البنزين من 1 مارس وحتى 31 أغسطس من هذا العام، وبموجب البيان الجديد سيرفع الحظر حتى نهاية 30 يونيو المقبل ومن مطلع يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس المقبل سيتم حظر تصدير البنزين مجددا.

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واتخذت الحكومة الروسية قرار رفع الحظر لنحو شهر بناء على مقترح تقدمت به وزارة الطاقة الروسية، وستسمح الخطوة بتوسيع إنتاج الوقود من قبل المصافي الروسي واستغلال طاقة التشغيل بشكل كامل.

المصدر: برايم