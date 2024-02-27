الحكومة الروسية تتجه لفرض قيود على صادرات البنزين

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحكومة تخطط لفرض حظر لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من مطلع مارس المقبل.

كذلك أشار المسؤول الروسي، في حديث لوكالة "إنترفاكس" اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة معايير مبيعات وقود الديزل في البورصة إلى 16%.

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وكشفت مصادر مطلعة في منتصف يناير الماضي عن أن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر على تصدير جميع أنواع البنزين التجاري.

وتهدف الخطوة لتحقيق الاستقرار في سوق المحروقات بروسيا، وتشهد أسعار البنزين ارتفاعا في السوق المحلية ارتفاعا منذ 10 يناير الماضي، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن إجراء إصلاحات في مصفاة لشركة الطاقة الروسية "لوك أويل".

وكان نوفاك قد أكد، في نهاية يناير الماضي، استقرار الوضع في سوق المحروقات الروسية، وهو ما أكده أيضا وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف.

المصدر: إنترفاكس