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بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطّرد وموثوق

مال وأعمال

بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطّرد وموثوق
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق لتلبية احتياجات البلاد، على الرغم من العقوبات والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم الاثنين لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة، قائلا: "مجمع الوقود والطاقة يلبي بشكل موثوق احتياجات روسيا، على الرغم من العقوبات، كما نجحت شركات النفط والغاز في مقاومة القيود".

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وأضاف بوتين: "أود أن أؤكد أنه على الرغم من العقوبات والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة المحلي يتطور، ويلبي الاحتياجات الداخلية المتزايدة بشكل موثوق وكامل".

المصدر: RT

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