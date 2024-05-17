"المرأة التقدمية" في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال "WEIF 2024"

أعلنت رئيسة مجلس الأعمال الروسي-العربي، تاتيانا غفيلافا، عن خطط واسعة النطاق لتطوير ريادة الأعمال النسائية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "المرأة التقدمية" في إطار فعاليات منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال "WEIF 2024" في العاصمة البحرينية المنامة.

وتحدثت غفيلافا، عن جمعية ريادة الأعمال "مجلس الأعمال النسائي" ومقره في موسكو، كما قدمت عرضا تقديميا للمنصة الرقمية "Mena.ONLINE" بأربع لغات.

RT

وحضر الجلسة رئيسة مجلس الأعمال الروسي-العربي، ورئيسة جمعية "سيدات الأعمال" تاتيانا غفيلافا، ورئيسة شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، ورئيسة المجلس الاقتصادي لرائدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الدولية، ورئيسة غرفة تجارة عمان لرائدات الأعمال، ورئيسة منظمة رائدات الأعمال في سيراليون.

وأولت الجلسة اهتماما خاصا بالمشروع الرائد، مسرع الأعمال الحرة لجمعية سيدات الأعمال "Lady007"، والذي تم تصميمه لتعليم النساء كيفية بناء أعمالهن الخاصة في صناعة معينة، حيث تتاح لكل امرأة فرصة الخضوع للتدريب مرة واحدة في السنة، وتتلقى الفائزات الدعم من الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى قد زاره وفد كبير من سيدات الأعمال الروسيات اللاتي وجدن فيه العديد من نقاط التلاقي في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي وفرص جديدة لتطوير الأعمال.

المصدر: RT