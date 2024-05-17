من منتدى قازان.. وزير الاستثمار الليبي: الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية

وجه وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي القايدي دعوة للشركات الروسية للاستثمار في بلاده، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام هذه الشركات للمشاركة في مشاريع في مختلف القطاعات.

وقال القايدي، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية إن "ليبيا لا زالت بكر في مجال الاستثمار، ونأمل أن تنطلق السلطات والشركات الروسية في بناء ليبيا، التي هي بأمس الحاجة اليوم لإعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدتها البلاد".

وأكد وزير الاستثمار الليبي أن الباب مفتوح لجميع الشركات الروسية للاستثمار في جميع القطاعات في ليبيا، ومنها قطاع الطاقة والزراعة والصناعة والتعليم والصحة، إذ أن ليبيا بحاجة لبناء بنية تحتية حقيقية.

وتستضيف مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT