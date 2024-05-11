بسبب انخفاض دخل الأمريكيين.. "ماكدونالدز" تقدم وجبة رخيصة في مطاعمها

تعمل شركة "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة على إعداد وجبة زهيدة الثمن بـ5 دولارات في فروعها الأمريكية لمساعدة الزبائن في ظل الانخفاض المتزايد في دخل المستهلكين الأمريكيين.

وذكرت NBC News أن الوجبة المذكورة يمكن أن تشمل "ماك تشيكن" أو "ماك دوبل"، وشرحات الدجاج المكونة من 4 قطع، والبطاطا المقلية مع مشروب.

ويأتي العرض الجديد في وقت بدأ فيه المستهلكون في التراجع عن الإنفاق، خاصة في محال العلامات التجارية التي تقدم الوجبات السريعة.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز" كريس كيمبكزينسكي قوله في رسالة إلى الموظفين حول أرباح الربع الأول إن "المستهلكين يحسبون كل دولار ينفقونه في ظل ارتفاع الأسعار وقيمة النفقات اليومية".

المصدر: NBC News