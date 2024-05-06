11 علامة تجارية أجنبية جديدة تظهر في السوق الروسية منذ بداية العام

دخلت 11 علامة تجارية عالمية جديدة للملابس والأحذية والإلكترونيات والسلع المنزلية منذ بداية عام 2024 إلى السوق الروسية.

وقال مصدر في شركة NF Group الاستشارية لوكالة تاس إنه بحلول نهاية العام الحالي، قد تأتي حوالي 20 ماركة تجارية أجنبية جديدة إلى روسيا.

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وأضاف المصدر: "منذ بداية عام 2024، دخلت 11 شركة تجزئة عالمية جديدة من تركيا والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا إلى السوق الروسية، وهي متخصصة في الملابس والأحذية والإلكترونيات والسلع المنزلية. ومن المتوقع أن يدخل ما يصل إلى 20 علامة تجارية أجنبية إلى السوق الروسية في عام 2024".

يشار إلى أن 9 من أصل الـ11 من الماركات التجارية العالمية الجديدة، افتتحت متاجر في مراكز التسوق في موسكو، وواحد في كل من بطرسبورغ وكالينينغراد. وستة منها من أصل آسيوي (الصين وكوريا الجنوبية). للمقارنة، في الربع الرابع من عام 2023، تم دعم السوق الروسية بسبعة لاعبين جدد، اثنان منهم فقط من تجار التجزئة الآسيويين.

في الربع الأول من هذا العام، أعلنت ثلاث علامات تجارية أخرى على الأقل، بما في ذلك شركة مستحضرات التجميل الفرنسية Panier des Sens، عن عزمها بدء العمل في روسيا.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتم افتتاح متاجر هذه العلامة التجارية في مراكز التسوق في موسكو الكبرى مثل Aviapark وMetropolis وSalaris.

كما أبدت شركتان لإنتاج الملابس (8 seconds من كوريا الجنوبية) و(Semir من الصين) رغبتهما في بدء العمل في روسيا، لكنهما لم تتخذا بعد قرارات محددة في هذا المجال.

وقالت يفغينيا خاكبيردييفا، المديرة الإقليمية لمتاجر التجزئة

"لا تزال روسيا سوقا جذابة لتجار التجزئة الدوليين، وإذا كان هيكل العلامات التجارية الجديدة يتألف بشكل أساسي من مشغلين أتراك في عام 2023، فسيتم تجديد السوق بنشاط في عام 2024 بعلامات تجارية من آسيا"، حسبما قالت إيفغينيا خاكبيردييفا، وهي مديرة إقليمية في NF Group لمراسل تاس: "لا تزال روسيا سوقا جذابة لتجار التجزئة الدوليين، وإذا كان هيكل العلامات التجارية الجديدة التي قدمت إلى روسيا يتألف بشكل أساسي من مشغلين أتراك في عام 2023، ففي عام 2024 سيتم تعزيز السوق بنشاط في عام 2024 بعلامات تجارية من آسيا".

المصدر: تاس