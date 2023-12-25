تجارة التجزئة في روسيا تسجل 500 مليار دولار
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف أن حجم مبيعات تجارة التجزئة في روسيا سيتجاوز حتى نهاية العام الجاري 46 تريليون روبل، (500 مليار دولار).
وجاء ذلك بحسب ما صرح به مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة الروسي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تشهد نموا في روسيا، وقال إن "هذا القطاع يعد من أسرع المجالات نموًا في الاقتصاد. ومن الواضح أن حجمه سيتجاوز أرقام العام الماضي".
وفي وقت سابق، أشار اتحاد شركات التجارة عبر الإنترنت، إلى حجم تجارة الإنترنت بلغ في العام 2022 مستوى 4.98 تريليون روبل.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" فإن بلغ حجم مبيعات تجارة التجزئة العام الماضي 2022 مستوى 42.5 تريليون روبل، ويعني ذلك أن هذا القطاع نما في هذا العام 2023 بنسبة 8%.
المصدر: نوفوستي