نمو الناتج المحلي الفرنسي 0.2% في الربع الأول من العام

سجل الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بلغ 0.2% خلال الربع الأول من العام.

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وذكرت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي" إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الأول من عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية، نما بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي.

من جهتهم، توقع المحللون الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFX المالية بلوغ الزيادة نسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.

وأشار "إنسي" أيضا إلى أن الصادرات الفرنسية ارتفعت بنسبة 0.5٪ في الربع الأول في حين نمت الواردات بنسبة 0.2٪.

وفي الربع الرابع من العام المنصرم 2023، قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، وفي إجمالي عام 2023 بنسبة 0.9%.

المصدر: نوفوستي