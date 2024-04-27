"فيتش" تحدد تصنيف فرنسا الائتماني

أكدت وكالة "فيتش" تصنيف فرنسا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى "AA-" مع نظرة مستقرة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن "تصنيف فرنسا عند "AA-" يرتكز على اقتصاد كبير ومتنوع، ومؤسسات قوية وفعالة، واستقرار مالي كلي. كما أن الموارد المالية العامة".

وحددت نقاط الضعف التي تواجه التصنيف، وأشارت إلى أن ارتفاع مستوى الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وضعف ضبط الأوضاع المالية، هي عوامل خطيرة للغاية.

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وتتوقع الوكالة أن يصل عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، قبل أن يتقلص إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025.

كما تتوقع وكالة "فيتش" أن ينمو الدين العام في فرنسا إلى 112.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

أما بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد خفضت فيتش توقعاتها لعام 2024 إلى 0.8% من التوقعات السابقة البالغة 1.1%، وللعام 2025، تتوقع الوكالة نموا اقتصاديا بنسبة 1.5%.

المصدر: نوفوستي