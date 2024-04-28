تركيا تفاوض شركة أمريكية لاستجرار 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا

كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عن مفاوضات مع "إكسون موبيل" الأمريكية لشراء الغاز الطبيعي المسال منها بواقع 2.5 مليون طن سنويا بقيمة حوالي 1.1 مليار دولار.

وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفاوضات تجري على خلفية تحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بعد أن رفعت أنقرة حق النقض (الفيتو) على انضمام السويد إلى حلف الناتو، وموافقة واشنطن على بيع طائرات مقاتلات من طراز "إف-16" بقيمة مليارات الدولارات لتركيا.

إقرأ المزيد

وبحسب الوزير التركي، ستحصل تركيا على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في إطار صفقة طويلة الأجل تتم مناقشتها مع "إكسون".

وأضاف: "يمكن أن تمتد الاتفاقية لـ 10 سنوات والشروط التجارية للصفقة لا تزال قيد النقاش".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال كافية لتغطية حوالي 7% من استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي في العام الماضي.

وكشف بيرقدار أن تركيا استوردت العام الماضي 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من صفقات السوق الفورية، حيث يتم شراء وبيع الطاقة للتسليم الفوري.

المصدر: نوفوستي