"كمن يطلق النار على نفسه".. بروكسل تدرس فرض حظر على الغاز المسال الروسي وخبراء يحذرون

كشف مسؤول أوروبي عن عزم بروكسل توسيع عقوباتها على روسيا لتشمل إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وسط توقعات خبراء ومسؤولين أن تؤدي الخطوة لارتفاع أسعار الوقود الأزرق.

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، بحسب ما نقلته المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات ضد روسيا من خلال حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب الوزير السويدي فإن الحديث عن الحظر يجري في إطار الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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وفي وقت سابق، قال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية أرتيم ستودينيكوف، إن محاولات الاتحاد الأوروبي الحد من مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستؤدي إلى قفزة حادة في الأسعار، وشبه المسؤول الخطوة "بالشخص الذي يطلق النار على نفسه".

وأشار إلى أن أن شركات طاقة أوروبية لا تزال تعتبر إمدادات الغاز من روسيا كأحد خيارات تنويع الواردات في ظل الاعتماد المتزايد للاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وتعد روسيا ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ روسيا على 12% من الإمدادات، بينما تبلغ حصة الإمدادات الأمريكية من الغاز المسال إلى أوروبا 48%.

المصدر: RT + نوفوستي