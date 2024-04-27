المركزي الروسي يحدد الأداة الفعالة لمواجهة التضخم

أشار البنك المركزي الروسي إلى أن التحكم بسعر الفائدة يعد من الأدوات الفعالة لمواجهة التضخم، مؤكدا رفضه تحديد سعر صرف العملة واستخدام "الأموال الرخيصة".

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي عقدته أمس عقب اجتماع مجلس إدارة البنك لمناقشة السياسة النقدية، إن التضخم هو نتيجة لحدوث خلل بين العرض والطلب، لذلك فإن استخدام سعر صرف العملة كأداة لكبح التضخم خطوة غير صحيحة.

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ولفتترئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن سعر الفائدة الرئيسي يعد الأداة الأكثر فعالية لمواجهة التضخم.

وأمس قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، في قرار جاء متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي للمرة الثالثة على التوالي، وبدأ المنظم الروسي منذ صيف العام برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

المصدر: RT + نوفوستي