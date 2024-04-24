"أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة

وقعت شركة "أرامكو السعودية" اتفاقية إطارية لصفقة استحواذ متبادل مع مجموعة "رونغشنغ للبتروكيماويات"، وفقا لبيان نشر على حساب المجموعة الصينية بمنصة "وي شات".

وفي إطار الصفقة ستستحوذ "أرامكو" السعودية على 50% من وحدة نينغبو تشونغجين بتروكميكال التابعة لشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، في المقابل ستستحوذ "رونغشنغ للبتروكيميائيات" على 50% من مصفاة ساسرف.

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وبحسب بيان لشركة "رونغشنغ للبتروكيميائيات"، ستشارك "أرامكو" السعودية في المشاريع التوسعية لوحدة "نينغبو تشونغجين بتروكميكال"، فيما ستشارك "رونغشنغ للبتروكيميائيات" في المشاريع التوسعية لمصفاة ساسرف.

ومن المتوقع أن يساهم توقيع الاتفاقية في دعم التعاون بين "أرامكو" السعودية و"رونغشنغ للبتروكيميائيات"، وذلك في السلسلة الصناعية لقطاعي المصب والمنبع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية