ارتفاع سهم "تسلا" بعد تصريحات ماسك

ارتفع سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، في تعاملات أمس، بعدما صرح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأن "تسلا" ستسرع وتيرة إنتاج سيارات جديدة بأسعار أرخص.

وقالت الشركة، ومقرها أوستن بولاية تكساس، إنها حققت 1.13 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من 2024 مقارنة بـ 2.51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن تسلا ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات.

وقامت الشركة بذلك في رسالة إلى المستثمرين أمس الثلاثاء، قائلة إنها ستبدأ في إنتاج نماذج أصغر حجما وبأسعار أقل.

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وستستخدم النماذج الأصغر، ومنها السيارة الصغيرة "موديل 2"، والتي يتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 25 ألف دولار، أسس مركبات الجيل الجديد، وبعض مميزات النماذج الحالية.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية إيلون ماسك إنه يتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل، إن لم يكن أواخر العام الحالي.

وأضاف رجل الأعمال الأمريكي: "لن تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة للمركبات الجديدة". وتابع قائلا: "قد يؤدي هذا التحديث إلى تحقيق خفض أقل في التكلفة مقارنة بما كان متوقعا في السابق، لكنه سيمكننا من زيادة أحجام سياراتنا بطريقة أكثر حكمة وأكثر كفاءة من حيث النفقات الرأسمالية خلال أوقات عدم الاستقرار".

وذكر أنه يتوقع أن تبيع "تسلا" المزيد من السيارات هذا العام مقارنة بـ1.8 مليون سيارة بيعت العام الماضي. ويبدو أن الشركة تعتمد أيضا على مركبة مصممة لتكون سيارة أجرة آلية كمحفز لنمو الأرباح في المستقبل.

وارتفعت أسهم "تسلا" بنسبة 11% في التعاملات يوم الثلاثاء، لكنها انخفضت بأكثر من 40% هذا العام.

المصدر: أ ب