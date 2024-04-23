شركة كورية جنوبية عملاقة تتخلف عن دفع ضريبة الشركات لأول مرة منذ 52 عاما

قالت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية إن شركة "سامسونغ" الكورية العملاقة للإلكترونيات تخلفت عن دفع ضريبة الشركات هذا العام بسبب خسائر التشغيل التي سجلتها في العام الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الثلاثاء بأنها المرة الأولى منذ 52 عاما التي لا تقوم فيها "سامسونغ" بدفع ضريبة الشركات.

وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة لشركة "سامسونغ" التي تشمل الشركات التابعة لها، نحو 6.6 تريليونات وون في العام الماضي.

وفي المقابل سجلت الشركة الكورية العملاقة للإلكترونيات ما يقرب من 11.5 تريليون وون من خسائر التشغيل على أساس منفصل، بعد استثناء الأفرع التابعة لها في الخارج وتلك التابعة لها التي تقوم بدفع الضرائب في الخارج.

ووفق "بلومبيرغ"، من المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الضرائب على الشركات في كوريا الجنوبية أقل هذا العام عما كان عليه في السنوات السابقة.

المصدر: "بلومبيرغ"