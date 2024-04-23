الصين تدافع عن حقها في التجارة مع روسيا

دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين عن حقوق بلاده في ممارسة التجارة مع دول العالم، بما في ذلك مع روسيا.

وجاء تصريح المسؤول الصيني تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن عقوبات أمريكية محتملة على بنوك في الصين بحجة مساعدة روسيا.

وقال وانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تمتلك الحق في القيام بأنشطة تجارية واقتصادية طبيعية مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، لذلك لا يمكن التعدي على هذه الحقوق أو انتهاك مصالح الصينية المشروعة.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين تضبط صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج بناء على القوانين السائدة.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية تعمل على صياغة عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع علاقاتها التجارية مع موسكو.

وتربط روسيا والصين علاقات استراتيجية قوية، وفي العام الماضي بلغ التبادل التجاري بين البلدين مستوى تاريخيا عند 200 مليار دولار.

المصدر: RT + برايم