مصر.. ارتفاع أسعار سلعة هامة بشكل غير مسبوق

قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن أسعار الثوم بكافة أصنافه ارتفعت بشكل كبير هذه الأيام حتى أن كيلو الثوم وصل لـ 50 جنيها في المدن و40 جنيها في القرى.

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وعن أسباب القفزة في الأسعار، أوضح أبوصدام، أن الفترة الحالية هي موسم الثوم والذي يتم حصاده مرة واحدة في العام في شهر أبريل ويقبل عليه الناس لتخزينه، لذلك الإقبال على شرائه كبير جدا مما ساهم في رفع سعره.

وتابع نقيب الفلاحين: بالإضافة إلى ذلك فإن كميات التصدير هذا الموسم كبيرة جدا مقارنة بالمساحات المنزرعة، لافتا إلى قلة مساحات زراعة الثوم العام الحالي.

وطالب نقيب الفلاحين بتقنين عملية التصدير الموسم الحالي للسيطرة على هذا الارتفاع، مؤكدا أنه في حالة استمرار عملية التصدير سيصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه.

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، قال في وقت سابق، إن سعر كيلو البصل انخفض من سعر 50 جنيها للكيلو إلى 5 جنيهات، بتراجع قدر بـ 45 جنيها خلال أبريل الحالي، رغم فتح باب تصدير البصل.

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان سابق، أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض أسعاره، حيث أقبل المزارعون على زراعة مساحات كبيرة من البصل، بعد ارتفاع أسعاره إلى سعر قياسي تخطى الـ 50 ألف جنيه للطن الواحد، مما أجبر الحكومة على اتخاذ قرار بمنع تصدير البصل، وتمديد القرار حتى نهاية شهر مارس الماضي.

المصدر: القاهرة 24