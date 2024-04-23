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سويسرا تحرر أصولا روسية

مال وأعمال

سويسرا تحرر أصولا روسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حررت السلطات السويسرية أصولا مرتبطة بروسيا بقيمة 290 مليون فرنك سويسري (حوالي 318 مليون دولار) في العام الماضي 2023.

وأفادت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، في بيان، بأن الإفراج عن الأصول الروسية جاء بعد رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات عن شخصيات، وتوضيح مصادر بعض الأموال.

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وأشارت إلى أنه تم تحرير أصول بقيمة 140 مليون فرنك سويسري (حوالي 153 مليون دولار)، إذ أظهرت التحقيقات عدم توفر أساس قانوني لتجميدها، كما تم الإفراج عن 150 مليون فرنك سويسري (نحو 165 مليون دولار) بعد استبعاد أفراد من قوائم الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل جمدت سويسرا في العام الماضي أصولا مالية بقيمة 50 مليون فرنك (حوالي 55 مليون دولار) بذريعة ارتباطها بروسيا.

المصدر: تاس

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