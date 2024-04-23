اختبار طريق شحن أسرع من قناة السويس

تنفذ جهات روسية شحنة تجريبية من الجزء الأوروبي لروسيا إلى إيران عبر أنهر وبحر قزوين في إطار ممر الشحن "شمال - جنوب"، وسط توقعات أن تستغرق الرحلة فترة أقصر مقارنة بقناة السويس.

وتقوم شركة التأجير التمويلي STLC بالتعاون مع مركز التصدير الروسي وشركاء من قطاع الأعمال بتنظيم شحنة تجريبية لشحن بضائع عبر الأنهر من الجزء الأوروبي لروسيا إلى بحر قزوين ومنها إلى ميناء في شمال إيران.

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وتهدف الخطوة لتقييم الفعالية التجارية والجدوى الاقتصادية لاستخدام ممر شحن يربط أنهرا في الجزء الأوروبي من روسيا ببحر قزوين في إطار ممر الشحن "شمال - جنوب".

وبناء على الشحنة التجريبية سيتم إعداد مقترحات محددة لتطوير مسار مائي متكامل في إطار ممر الشحن "شمال - جنوب".

وقال مركز التصدير الروسي، في تقرير نشره أمس، إن سفينة شحن تحمل 3 آلاف طن من الشعير انطلقت من رصيف ميناء دوبوفكا في منطقة فولغوغراد باتجاه أحد الموانئ شمال إيران.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من 15 إلى 20 يوما وهي فترة أقصر مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس، وبتكلفة أقل أيضا.

وممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 7.2 ألف كيلومتر ويمر عبر إيران.

ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري، الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويتضمن "شمال – جنوب" 3 مسارات شحن دولية: عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) ومساران بريان غربي وشرقي.

المصدر: RT