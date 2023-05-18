روسيا تعد استثمارات ضخمة لممر الشحن الاستراتيجي "شمال - جنوب"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، بأنه من المقرر استثمار نحو 280 مليار روبل في تطوير البنية التحتية لممر الشحن "شمال - جنوب" حتى العام 2030.

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وقال على هامش مشاركته في منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي" اليوم الخميس: "تعمل الحكومة حاليا على إعداد خارطة طريق لتطوير البنية التحتية لممر النقل "شمال وجنوب". يبلغ إجمالي الاستثمار في الفترة من 2022 إلى 2030 حوالي 250-280 مليار روبل (حوالي 3.5 مليار دولار)".

ووفقا له، فإن تدفق البضائع على هذا المسار يجب أن يتضاعف بحلول العام 2025 حتى 30 مليون طن على الأقل، وبحلول عام 2030 إلى 35 مليون طن.

وأمس وقعت موسكو وطهران اتفاقية لتشييد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".

وممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 7.2 ألف كيلومتر ويمر عبر إيران.

ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري، الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويتضمن "شمال – جنوب" 3 مسارات شحن دولية: عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) ومساران بريان غربي وشرقي.

وانطلقت في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية اليوم فعاليات وأنشطة منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 15 ألف شخص.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT + نوفوستي