"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
Globallookpress
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خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى "+A"، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت الوكالة العالمية، في تقرير لها، بأنه تقرر خفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل إلى "A+" من "AA-".
وأرجعت الوكالة قرارها إلى اتساع العجز الحكومي العام لإسرائيل هذا العام إلى 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6%، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 3.1%.
المصدر: RT