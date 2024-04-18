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العملة الإسرائيلية عند أدنى مستوى في 5 أشهر

مال وأعمال

العملة الإسرائيلية عند أدنى مستوى في 5 أشهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الخميس، وجرى تداول الدولار عند 3.77 شيكل إسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.33% إلى 3.7797 شيكل، وبذلك تكون العملة الإسرائيلية قد سجلت أدنى منذ 14 نوفمبر من العام الماضي، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

العملة الإسرائيلية عند أدنى مستوى في 5 أشهر
Bloomberg

وتتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات في ظل ارتفاع الدولار، وزيادة التوتر مع إيران، وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: RT

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