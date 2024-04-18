العملة الإسرائيلية عند أدنى مستوى في 5 أشهر

تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الخميس، وجرى تداول الدولار عند 3.77 شيكل إسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.33% إلى 3.7797 شيكل، وبذلك تكون العملة الإسرائيلية قد سجلت أدنى منذ 14 نوفمبر من العام الماضي، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وتتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات في ظل ارتفاع الدولار، وزيادة التوتر مع إيران، وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: RT