هل تأثرت السياحة الروسية في مصر بسبب الضربات الإيرانية لإسرائيل؟

كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية "أتور" مايا لوميدزي، أنه لا يوجد إلغاء للرحلات إلى مصر والإمارات العربية المتحدة.

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وقالت: "وفقا للبيانات الحالية من منظمي الرحلات السياحية، لم يتم حتى الآن تسجيل إلغاء الرحلات إلى مصر أو طلبات العودة المبكرة من مصر بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، كما لم يسجل منظمو الرحلات السياحية إلغاء الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة".

وتشير "أتور" إلى أنه قد يكون هناك ما لا يقل عن 40 إلى 45 ألف سائح روسي في مصر، وحوالي 70 ألفا في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

المصدر: وكالات