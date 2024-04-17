صندوق النقد الدولي: الدين العام لروسيا عند مستوى آمن

يرى صندوق النقد الدولي أن الدين العام لروسيا سيكون في 2024 عند مستوى 20.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال الصندوق، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن الدين العام الروسي سيبلغ في العام 2024 مستوى 20.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ19.7% تم تسجيلها في العام 2023.

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ويتوقع الصندوق أن ينمو الدين العام الروسي ليصل بحلول العام 2029 إلى 24% من حجم الاقتصاد الروسي، وتعتبر المؤسسة الدولية أن مستوى الدين العام عند 60% يعد آمنا.

وفي وقت سابق، حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 ونمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.

وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.6% إلى 3.2% من توقعات شهر يناير الماضي البالغة 2.6%.

المصدر: نوفوستي