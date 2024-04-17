 
مباشر

الاقتصاد الإسرائيلي يعمق خسائره

مال وأعمال

الاقتصاد الإسرائيلي يعمق خسائره
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdcv

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من 2023 بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية، في ظل الحرب على قطاع غزة.

وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.7% على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 19.4%.

إقرأ المزيد
إسرائيل تهدد.. هل ضحت تركيا باستقرار اقتصادها لدعم حماس؟
إسرائيل تهدد.. هل ضحت تركيا باستقرار اقتصادها لدعم حماس؟

وأضاف مكتب الإحصاء، أن "الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بشكل مباشر بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، كما أن بنية الناتج المحلي الإجمالي تغيرت بسبب الاستدعاء الكبير لقوات الاحتياط، ونقص القوى العاملة في صناعة البناء، وفي ظل تكاليف إجلاء سكان".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: RT + غلوباس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا