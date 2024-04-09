إسرائيل تهدد.. هل ضحت تركيا باستقرار اقتصادها لدعم حماس؟

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستفرض قيودا على المنتجات التركية، ردا على قيود أنقرة على صادراتها، مضيفا أن أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية ليدعم حماس.

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت في بيان أنها ستفرض قيودا على تصدير بعض المنتجات لإسرائيل، حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وتشمل القيود أربعة وخمسين منتجا، منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

فما دلالات الخطوة التركية وما تأثيرها على الموقف الإسرائيلي من الحرب في غزة؟ وهل تضحي تركيا بمصالحها الاقتصادية مع إسرائيل من أجل دعم حماس كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي؟

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