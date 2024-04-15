أسعار الألمنيوم تقفز بعد قرار أمريكي

قفزت أسعار الألمنيوم في تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 5% بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظر استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي.

وبحلول الساعة 09:43 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 5.44%، لتصل إلى 2616 دولارا للطن.

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ويوم الجمعة الماضي أعلنت السلطات الأمريكية أنها فرضت حظرا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من المنشأ الروسي، كذلك انضمت المملكة المتحدة إلى هذا الحظر المفروض من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي