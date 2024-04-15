أسعار الألمنيوم تقفز بعد قرار أمريكي
Globallookpress
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قفزت أسعار الألمنيوم في تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 5% بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظر استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي.
وبحلول الساعة 09:43 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 5.44%، لتصل إلى 2616 دولارا للطن.
ويوم الجمعة الماضي أعلنت السلطات الأمريكية أنها فرضت حظرا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من المنشأ الروسي، كذلك انضمت المملكة المتحدة إلى هذا الحظر المفروض من الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي