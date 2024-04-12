مصر تنشئ 7 شرايين لوجستية ضخمة.. ما هي؟ وأين ستكون؟

تخطط مصر لإنشاء 7 ممرات لوجستية ضخمة متكاملة جار تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية.



كما ستعمل الممرات على ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية أو من الطرق الرئيسية المعبدة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

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وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير في تصريحات صحفية أنه سيتم إنشاء تلك الممرات المهمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الوزير، أن هذه الممرات اللوجستية المتكاملة تتمثل في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجستي والذي يمتد من ميناء السخنة علي البحر الأحمر مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63.5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجستي الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مرورا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد).

وتابع: "وممر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مرورا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية على خط بشتيل – الاتحاد – إيتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا / المنصورة / دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.



وكشف عن إنشاء ممر جرجوب – السلوم اللوجستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل إلى ميناء السلوم البري الذي يعتبر أكبر ميناء بري في مصر، ومن خلاله ستتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مرورا بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم، وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل اللوجستي الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي مرورا بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية (الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية.

وأخيرا ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور اللوجستي الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا، مرورا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل (سفاجا – قنا – أبو طرطور).

المصدر : الشروق