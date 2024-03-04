مصر تكشف مصدر أموال "ازدواج قناة السويس"

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع تفاصيل مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة.

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وقال ربيع إن المشروع في مرحلة الدراسة التي تستغرق 16 شهرا تقريباً، لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات.

وأكد ربيع أن عملية التمويل ستتم من الميزانية الاستثمارية للهيئة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.

وأضاف ربيع أن هجمات الحوثيين أثرت على دخل قناة السويس من خلال انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 4%، معقبًا: انخفاض العائد الدولاري بنسبة 51% بسبب هجمات الحوثيين، كما أن قناة السويس تقوم بالعديد من المشروعات التنموية لخدمات النقل البحري، كما تقوم بتحسين القطاع الجنوبي بالقناة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة بالبحيرات المرة الصغرى، يستهدف ازدواج المنطقة 10 كيلو لتنضم إلى قناة السويس، وقناة السويس الجديدة سيصبح طولها 82 كيلومتر بدلا من 72 كيلومترا لزيادة أعداد السفن.

المصدر: RT