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واشنطن تفرض عقوبات على شركات من روسيا والصين والإمارات

مال وأعمال

واشنطن تفرض عقوبات على شركات من روسيا والصين والإمارات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 3 مؤسسات من روسيا و6 من الصين واثنتين من دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمتها السوداء.

وادعت وزارة التجارة الأمريكية أن أنشطة هذه المؤسسات تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية.

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واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات إماراتية وأخرى ليبيرية بزعم انتهاك قيود سقف سعر النفط الروسي
واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات إماراتية وأخرى ليبيرية بزعم انتهاك قيود سقف سعر النفط الروسي

وفي فبراير الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على التصدير إلى 93 شركة من دول مختلفة متهمة إياها بمساعدة القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري في روسيا.

وزعمت السلطات الأمريكية أن هذه الشركات قامت بتوريد إلكترونيات دقيقة تخضع للعقوبات إلى روسيا.

وطالت العقوبات 63 شركة من روسيا، و16 من تركيا، و8 من الصين، و4 من الإمارات، واثنتين من قرغيزستان، وواحدة من كوريا الجنوبية وأخرى من الهند.

المصدر: تاس

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