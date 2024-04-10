محكمة أوروبية تشطب رجلي أعمال روسيين من قوائم العقوبات

أيدت المحكمة الأوروبية ذات الاختصاص العام قرار شطب رجلي الأعمال الروسيين بيوتر أفين وميخائيل فريدمان من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

ووفقا لبيان صدر عن المحكمة الأوروبية فقد وافقت على التماسين تقدم بهما رجلا الأعمال بيتر أفين وميخائيل فريدمان حول شطبهما من قوائم العقوبات الأوروبية، وقالت المحكمة إن إدراج أفين وفريدمان في قوائم العقوبات غير مبرر، وأكدت عدم وجود أدلة كافية لإدراجهما في قوائم العقوبات.

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وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم استئناف ضد قرار رفع العقوبات خلال شهرين و10 أيام.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض في فبراير 2022 عقوبات على رجلي الأعمال، حيث اتهمهما "بدعم سياسة روسيا تجاه أوكرانيا، وارتباطهما بشخصيات مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية".

وفي وقت سابق، أقر رجلا الأعمال أفين وفريدمان بأن قرار الاستثمار في الدول الغربية كان خاطئا، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ