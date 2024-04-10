القضاء الروسي يفرض غرامة بنحو 50 مليون دولار على "غوغل"

وافقت محكمة مدينة موسكو، اليوم الأربعاء، على فرض غرامة ثالثة بقيمة 4.6 مليار روبل (حوالي 49 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا "غوغل".

وفرضت الغرامة بسبب رفض "غوغل" إزالة محتوى مزيف حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومقاطع فيديو خاصة بمجتمع المثليين في "يوتيوب" (YouTube).

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وقال ممثل محكمة مدينة موسكو إن هيئة الاستئناف رفضت طلب استئناف تقدمت به "غوغل" ضد قرار محكمة أدينت بموجبة الشركة لارتكابها جريمة إدارية.

وتعد هذه الغرامة الثالثة التي تفرض على "غوغل" في روسيا بسبب جرائم إدارية، ففي العام 2021 فرضت غرامة بقيمة 7.2 مليار روبل، وبعد ذلك فرضت غرامة بقيمة 21.7 مليار روبل.

(الدولار = 93.50 روبل بتاريخ 10 أبريل 2024)

المصدر: نوفوستي