لنكوثها بالاتفاق.. "روساتوم" تطالب فنلندا بتعويض يقارب 3 مليارات يورو

ذكر تقرير لمجموعة "أتوم إنرجي بروم" أن قضية مطالبة "روساتوم" لفنلندا بنحو 3 مليارات يورو كتعويض لتراجعها عن اتفاق بناء محطة "هانهيكيفي 1" النووية أصبحت قيد النظر في التحكيم الدولي.

وقالت شركة "أتوم إنرجي بروم" الروسية ، في تقرير مالي حسب المعايير المحاسبية الدولية لعام 2023: إن "المجموعة لا تتفق مع موقف شركة (Fennovoima Oy)، التي قدمت بدورها مطالب تتعلق بالإنهاء غير القانوني لعقد بناء محطة للطاقة النووية، واسترداد المدفوعات، مقابل العمل المنجز بالفعل. وفي يوليو 2022، تلقت مؤسسات المجموعة مطالب من (Fennovoima Oy)، لاسترداد ضمانات إعادة السلف بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء، ومطالبات أخرى بمبلغ إجمالي قدره 1.7 مليار يورو.. وتعترض مؤسسات المجموعة على هذه المطالبات، ويجري حل النزاع في التحكيم الدولي".

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وأبلغت شركة "Fennovoima Oy" المشاركة في المشروع، والتي تستحوذ "روساتوم "على 34 بالمئة من أسهمها، في أبريل من عام 2022، الجانب الروسي بإنهاء عقد بناء محطة "هانهيكيفي-1 " للطاقة النووية في فنلندا.

وتعتبر "أتوم إنرجي بروم" فرعا من "روساتوم"، وتعمل في مجال مشاركة رأس المال الوطني في القطاع النووي الروسي.

المصدر: "نوفوستي"