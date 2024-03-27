"روساتوم": شركات أوروبية مستعدة للتعاون لكن القيود الغربية تشكل عائقا

أكد مدير مركز مشاريع ITER أناتولي كراسيلنيكوف استعداد الشركات الأوروبية للتعاون مع المركز، لكن القيود والعقوبات الغربية تشكل عائقا أمام هذا التعاون.

وقال أناتولي كراسيلنيكوف، مدير مركز مشاريع ITER، وهو جزء من شركة الطاقة النووية "روساتوم" في حديث لـRT خلال مشاركته في منتدى "آتوم إكسبو - 2024" للطاقة: "ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية فبالطبع نحن نشعر بتأثيرها لكوننا وكالة روسية لأننا نقوم الآن بالكثير من التوريدات إلى ساحة المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي. لدينا ما يصل إلى 40 سيارة نقل حمولات كبيرة تنقل الحمولات سنويا. ويرتبط عمل كل سيارة بظهور وحل مسائل تتعلق باللوجيستيات والتأمين ومشاكل النقل والدفع المصرفي. فالأمور ليست سهلة أبدا".

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وأضاف أن "منظمة مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي تعمل ما بوسعها لضمان ألا تؤثر العقوبات على بناء المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي على الكوكب وفي هذه الحالة تحديدا في فرنسا".

وأوضح قائلا إن "مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي هو مشروع تم إنشاؤه في مطلع القرن العشرين والحادي والعشرين، والآن نحن في عام 2024. بالطبع خلال هذه السنوات الأربع والعشرين ظهرت تقنيات ومعرفة وأفكار جديدة".

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية جاهزة للتعاون لكن القيود المختلفة تشكل عائقا للتعاون، وقال: "لدينا الكثير من الأمثلة عندما تكون الشركات الأوروبية جاهزة للتعاون معنا بينما تمتنع المصارف التي تقوم بخدمتها عن إتمام العمليات المصرفية. يتعين علينا حل هذه المشكلة وعرض مستندات أوروبية عليهم تقول إن مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي مستثنى من العقوبات الاقتصادية ولا تنطبق عليه القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي".

وعن منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، أكد المسؤول الروسي أهمية المنتدى كونه منصة لتبادل الأراء والخبرات بين الدول والمشاركين.

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وقال المسؤول إن "أهمية هذه المنتديات تكمن في إمكانية التواصل مع عدد كبير من الأشخاص ضمن فترة زمنية قصيرة، إذ يحدث هنا التواصل والحوار مباشرة على أرض الواقع ويتم حل المسائل بتبادل عدة كلمات توثق في مستندات، بينما في حالة أخرى كان ينبغي التخطيط للالتقاء بهؤلاء الأشخاص وإيجاد الوقت الذي يناسب الجميع".

وأشار إلى أن شركة "روساتوم" تمتلك العديد من التقنيات الرائدة، كما أنها تعمل بنشاط مع دول آسيا وإفريقيا والبلدان العربية، وقال: "لن أعدد تلك المشاريع التي تنفذ اليوم في تركيا ومصر والتي تتم مناقشتها مع الدول الأخرى. فمثلاً لدينا معدات تحلية المياه التي تنتجها شركة روساتوم بجودة عالية لا تجاريها فيها أي من الشركات الأخرى. يتم استخدامها بشكل فعال جداً في بلدان آسيا وأفريقيا بسبب ظروف الحرارة العالية هناك.

واستضاف إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا هذا الأسبوع فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" المنعقد برعاية شركة "روساتوم".

وجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم، وشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة.

المصدر: RT