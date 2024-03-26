منتدى "آتوم إكسبو - 2024".. روسيا تورد إلى مصر أجهزة علاج مميزة

كشف المدير العام للشركة الروسية "روساتوم ردس" أليكسي أسينوفسكي عن توريد جهازي Tianox المنتج لأكسيد النيتريك إلى مصر، ويستخدم الجهاز بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية للأطفال.

وجاء تصريح المسؤول على هامش مشاركته في منتدى "آتوم إكسبو - 2024" المنعقد في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي، ويعد المنتدى من أبرز الأحداث في الصناعة النووية السلمية في العالم.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة أبرمت اتفاقية للتعاون مع مصر، بشأن الترويج لأجهزة العلاج بأكسيد النيتريك Tianox، التي تساعد على حل المشكلات على وجه التحديد في مجال الرعاية الصحية للأطفال.

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وقال: "منذ توقيع اتفاقية التعاون مع جمهورية مصر العربية، وقعنا فعلا على اتفاقية توريد التي على أساسها تم توريد منتجين إلى مصر وحصلنا على إذن باستخدام التكنولوجيا. ويقدم الأطباء الروس من مركز مازوفو الوطني للبحوث الطبية المساعدة المباشرة وتدريب المتخصصين المصريين على تشغيل Tianox (جهاز للعلاج بواسطة أكسيد النيتريك) واستخدامه في مختلف المجالات".

واستطرد أسينوفسكي، تعاوننا لا ينحصر بمصر فقط، بل نخطط لأنشطة في إفريقيا مع زامبيا ونيجيريا. وبالإضافة إلى ذلك، وقعنا بالفعل اتفاقية مع الهند. ولدينا خطط للتوسع في أمريكا الجنوبية. ومن المتوقع توريد الأجهزة إلى الأرجنتين والبرازيل ونيكاراغوا. مشيرا إلى التعاون الوثيق حاليا مع المكسيك واوزبكستان وبيلاروس.

ومن جانبه أشار أناتولي مياليتسين، مدير المعدات الطبية المتخصصة في شركة "روساتوم ردس"، إلى زيادة الطلب في مصر على جهاز Tianox. واستنادا إلى ذلك يخطط لتنظيم تدريب للمختصين بمشاركة الروس.

وقال: "سيتم التوقيع على خريطة الطريق في إطار هذا المنتدى. وبالإضافة إلى التدريب نفسه، يخطط لتبادل الخبرات في المستقبل".

طابعة ثلاثية الأبعاد بميزات فريدة من "روساتوم"

كما ناقش المشاركون في المنتدى واقع قطاع الطاقة الكهربائية، وتعزيز أجهزة العلاج بأكسيد النيتريك، وتم تسليم جامعة تومسك للعلوم التقنية طابعة RusMelt 300M ثلاثية الأبعاد التي تنتجها شركة "روساتوم".

وقال إيليا كافيلاشفيلي، المدير العام لوحدة "التقنيات المضافة" في "روساتوم" الروسية: "استمر إنشاء هذه الطابعة ثلاث سنوات، على أساس المتطلبات الفنية التي اتفقنا عليها مع ثلاث شركات كبرى، وقد تم أخذ خصائص أفضل الطابعات من الشركات العالمية المصنعة، لأن الأساس هو الأساس".

وتابع كافيلاشفيلي موضحا: "اجتاز النموذج التجريبي جميع الاختبارات والمتطلبات التقنية في نهاية السنة الماضية، وحاليا تجري عملية إنتاج تسع طابعات من هذا النوع".

RT

ومن جانبه أشار ليونيد سوخيخ، القائم بأعمال رئيس جامعة تومسك، إلى أن هذه الطابعة ستصبح الوحدة المركزية لمركز التقنيات المضافة، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة الجهاز الذي ستبتكر الأجيال القادمة من المصممين والتقنيين وبناة الماكينات بمساعدتها تقنيات جديدة.

ويتضمن التعاون بين روساتوم والجامعة تطوير برامج مشتركة للتعليم المهني الإضافي لتدريب المهندسين المؤهلين تأهيلا عاليا، وإجراء بحوث مشتركة وإعداد وتأهيل الكوادر.

مستقبل قطاع الطاقة الكهربائية.. تحذيرات من عجز في القطاع

كما تطرق المشاركون في المنتدى إلى مستقبل قطاع الطاقة الكهربائية ومراحل تطوره حاليا. وقال غريغوري نزاروف، مدير عام شركة NovaWind المساهمة بهذا الخصوص: "القطاع، من ناحية، بالتأكيد في اتجاه تنمية جدي وعام. وعمليات تحديث التكنولوجيا والاستثمار مستمرة. أما على الصعيد العالمي، فإن مصادر الطاقة المتجددة تحصل حاليا على أكبر قدر من الاستثمارات. وإذا تحدثنا عن السوق الروسية، فإن الشركة الوحيدة المصنعة لمعدات مزارع الرياح في روسيا حاليا هي قسم طاقة الرياح في روساتوم، الذي لديه تقنيات محلية منذ عام 2020، و أؤكد أن هذه التكنولوجيا قد تم إتقانها، وقد شغلنا في العام الماضي 220 ميغاوات في مزارع الرياح الجديدة".

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ووفقا له، يمكن وصف آفاق هذا القطاع بأنها "وردية". ويقول: "سنواجه جميعا في المستقبل القريب فترة نقص في الكهرباء. لذلك ستكون مطلوبة جميع مصادر التوليد القادرة، ضمن معايير اقتصادية معقولة، على توليد الطاقة الكهربائية. وللطاقة المتجددة ميزة مهمة هنا، وهي سرعة تصميم الهياكل والأشياء. وهي أكثر استجابة لاحتياجات المستهلك على المدى القصير. وبطبيعة الحال، سوف تجد مكانها في بلادنا وفي مناطق التنمية الواعدة".

وانطلقت أمس الاثنين، في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" وستستمر فعاليات الحدث، المنعقد برعاية شركة "روساتوم"، حتى 26 مارس الجاري.

ويجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة، والموضوغ الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "الجيل الرابع من تقنيات المفاعلات وريادة روسيا في هذا المجال".

المصدر: RT