استثمار تايواني ضخم في الولايات المتحدة

وافقت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة "تي أس أم سي" على بناء معمل لأشباه الموصلات في أريزونا الأمريكية سيكون الثالث في الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، بأن إجمالي استثمارات الشركة التايوانية في الولايات المتحدة سيصل إلى 65 مليار دولار.

وأشادت كبيرة مستشاري الرئيس جو بايدن بشأن الاقتصاد لايل برينارد بالاستثمار، معتبرة أنه "فصل جديد بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية".

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وقالت للصحافيين إن الاستثمار الذي تخطط له "تي أس أم سي" (TSMC) مبني على اتفاق أولي مع وزارة التجارة الأمريكية يرتبط بقانون استثماري رئيسي يطلق عليه "قانون الشرائح الإلكترونية والعلوم".

وبناء على هذا الاتفاق، ستحصل الشركة التايوانية على مبلغ يصل إلى 66 مليار دولار كتمويل مباشر من الحكومة الأمريكية يمكن أن يرتفع بمبلغ إضافي قدره خمسة مليارات دولار على شكل قروض.

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لدرء خطر نقص في الشرائح الإلكترونية المتطورة الضرورية لصناعة الهواتف الخلوية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية المتقدمة.

وتعتمد الولايات المتحدة حاليا بشكل كبير على آسيا في هذه المكونات وتجد نفسها بالتالي في موقع ضعف في حال اندلاع أزمة جيوسياسية.

المصدر: أ ف ب