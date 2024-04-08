ماسك: "رويترز" تكذب مرة أخرى

دحض رجل الأعمل الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك تقريرا نشرته وكالة "رويترز" عن خطط لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

ونفى ماسك تقريرا لوكالة "رويترز" زعمت فيه أن شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية ألغت مشروعا لسيارة منخفضة التكلفة بسبب المنافسة الشرسة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين.

إقرأ المزيد

وكتبت وكالة "رويترز" مؤخرا نقلا عن مصادر مطلعة أن الشركة الأمريكية ستركز على تطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة بدلا من متابعة هدف ماسك طويل الأمد المتمثل في صناعة سيارات كهربائية بأسعار مقبولة.

وكتب رجل الأعمال الأمريكي في منشور في منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن "رويترز تكذب (مرة أخرى)".

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

المصدر: RT