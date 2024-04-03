اليونان تقاضي "غازبروم" الروسية بسبب سعر "الغاز الباهظ"

بدأت شركة الطاقة اليونانية "ديبا" إجراءات قضائية ضد "غازبروم" الروسية بدعوى رفضها خفض سعر الغاز المورد إليها، حيث تحاول تغيير شروط عقدها المبرم مع الشركة الروسية.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن رئيس شركة الطاقة اليونانية "ديبا" (DEPA) كونستانتينوس شيفاراس أعلن بدء إجراءات التحكيم مع "غازبروم" بسبب رفضها خفض سعر الغاز.

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والعقد الحالي مبرم بناء على شرط "خذ أو ادفع" ويتضمن أسعار ثابتة ومحددة، والآن سعر الغاز في العقد أعلى من مستوى الأسعار الفورية لذلك تطالب الشركة اليونانية بخفض السعر، لكنه خلال العاميين الماضيين كان أدنى من سعر السوق.

وتعد اليونان واحدة من آخر المشترين الرئيسيين للغاز الروسي في أوروبا. وتم إبرام العقد بين "غازبروم" و"ديبا" في يناير 2022، حينها وصفت الشركة اليونانية الأسعار بالمنافسة للغاية، لكن مستوى الأسعار في الآونة الأخيرة انخفض بشكل حاد دون مستوى أسعار العقد.

المصدر: صحيفة "كوميرسانت"