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الاقتصاد الروسي يدخل قائمة الخمسة الأسرع نموا في مجموعة العشرين

مال وأعمال

الاقتصاد الروسي يدخل قائمة الخمسة الأسرع نموا في مجموعة العشرين
Sputnik
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دخل الاقتصاد الروسي قائمة الخمسة الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين بواقع 3.6% العام الماضي، معوّضا بذلك نسبة تراجعه التي بلغت 1.2% سنة 2022.

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وكان الاقتصاد الهندي الأكثر نموا بمعدل ارتفع من 7.2 إلى 7.3%.

وحلت الصين ثانية بنسبة 5.2% بعد 3% قبل عام، وإندونيسيا ثالثة حيث زاد نمو ناتجها بنسبة 5.1% مقارنة بـ5.3% عام 2022، والولايات المتحدة رابعة إلى 2.5%.

أما وتائر نمو الاقتصاد التركي فانخفضت من 5.5% إلى 4.5% العام الماضي.

وبالإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارعت معدلات نمو الناتج المحلي بين دول العشرين في الولايات المتحدة إلى 2.5% عام 2023 من 1.9% عام 2022، واليابان إلى 1.9% من 1%.

أما بقية دول المجموعة فسجلت تباطؤا في نمو ناتجها المحلي وبينها بريطانيا حيث انخفض النمو بواقع 43 مرة إلى 0.1% وإيطاليا 4 مرات إلى 0.9% وفرنسا وكندا 3 مرات إلى 0.9% و1.1% على التوالي.

وتم تسجيل انخفاض لهذه المؤشر أيضا في الأرجنتين بنسبة 1.6% والسعودية 0.8% وألمانيا 0.3%، في أول انخفاض في الناتج المحلي للبلدان الثلاثة منذ عام 2020.

المصدر: نوفوستي

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