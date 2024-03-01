التنمية الاقتصادية الروسية تكشف عن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024

توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا أكثر من 2% خلال العام الجاري 2024.

وقال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف إن الوزارة تتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2024 بأكثر من 2% على أن يتم تقديم تقديرات دقيقة في أبريل المقبل.

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وتوقعات الوزارة الروسية قريبة من توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، حيث تتوقع المؤسسة الدولية أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2024 بنسبة 2.6%.

وأقر صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع على الرغم من عقوبات الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأمس أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالميا في المستقبل القريب، مذكّرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا، والخامس عالميا في 2023.

المصدر: RT + برايم