تدشين خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن

أعلن العراق، يوم الجمعة، عن تدشين خط الربط الكهربائي مع الأردن لتغذية المنطقة الحدودية، وذلك في إطار سعي بغداد لتنويع مصادر الطاقة والحد من الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي.

ويعتمد العراق منذ زمن على استيراد الغاز والكهرباء من إيران. بعدما تضررت قدرته لإنتاج الكهرباء بشكل كبير على مدى سنوات الحروب والاضطرابات،

وجاء في بيان لوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل: "يبلغ عمق خط الربط الكهربائي 330 كلم داخل الأراضي العراقية"، وسيبدأ تشغيله رسميا السبت.

وأضاف الوزير: "سيكون مقدار الطاقة المنقولة عبر خط الإمداد في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط، وأشار إلى أن الخط سيُمِد "قضاء الرطبة بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية.

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وسيتم وفق الوزير استجرار المزيد من الطاقة من الجانب الأردني ليصل إلى 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم على أن تصل إلى 500 ميغاواط مستقبلا لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار، غرب العاصمة بغداد.

وعلى الرغم من احتياطياته النفطية الكبرى، يعاني العراق من تقنين في الطاقة الكهربائية يصل أحيانا إلى عشر ساعات يوميا.

وتضع الولايات المتحدة تحت مجهرها واردات العراق من إيران، للتثبت من عدم انتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على طهران التي تقوم بدورها بقطع الإمدادات بانتظام بسبب عدم السداد.

وانقطاع التيار الكهربائي يكون أكثر شدة في الصيف، إذ تصل درجات الحرارة بانتظام إلى 50 مئوية ويزداد الطلب على التبريد والتكييف.

المصدر: AFP