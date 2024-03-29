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وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

مال وأعمال

وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
مركز النهوض بالصادرات التونسي
اجتماع الوفد الروسي في مركز النهوض بالصادرات التونسي
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استقبل مركز "النهوض بالصادرات" في تونس وفدا روسيا في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار المركز التونسي في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، إلى أن مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين استقبل وفدا روسيا ضم ممثلين عن مدينة دميتروف يترأسه عمدة المدينة إيليا بونوتشيفني وبحضور رئيس الغرفة التونسية الروسية للتجارة والصناعة والسياحة كريستينا رومانينكو.

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وبحث الاجتماع الذي حضره أيضا مسؤولون من المركز التونسي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي المزمع في يونيو المقبل.

وتلقى المركز دعوة للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى حيث تم للمرة الأولى تخصيص مائدة مستديرة لتونس ضمن فعاليات هذا الحدث الاقتصادي العالمي، الذي سيشارك فيه وفد من قطاع الأعمال التونسي.

كما تم استعراض واقع التبادل التجاري والفرص التصديرية الثنائية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي بين تونس وروسيا.

وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
اجتماع الوفد الروسي في مركز النهوض بالصادرات التونسي
وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
اجتماع الوفد الروسي في مركز النهوض بالصادرات التونسي
وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
اجتماع الوفد الروسي في مركز النهوض بالصادرات التونسي
وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
اجتماع الوفد الروسي في مركز النهوض بالصادرات التونسي
وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
اجتماع الوفد الروسي في مركز النهوض بالصادرات التونسي

المصدر: RT

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