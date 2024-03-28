مصر.. تحرك حكومي عاجل قبل عيد الفطر

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن رئيس الحكومة يتابع المتفق عليه بشأن خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح الخميس، أن بعض الشركات بدأت منذ أمس الإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 15%، قائلا إن هناك انخفاضا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.

ولفت إلى أن الحكومة، إلى جانب متابعة خفض أسعار السلع، تعمل على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، مشيرا إلى أن ضبط سعر الصرف يسهم في توازن الأسواق.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أنه وصل في السوق الموازي إلى 72 جنيها، وانخفض الآن في البنوك إلى نحو 46 جنيها.

وذكر أن فرق المجلس تتابع تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفا أن العديد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يتابعون أسعار السلع في الأسواق، وجهود الحكومة لضبط الأسعار.

وأوضح أن هناك فرقا مشكلة من وزارة التموين، ولجانا من الوزارة في كل محافظة، تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والالتزام بوضع الأسعار على السلع، والتخفيضات في المحال التجارية والسلاسل.

وأكمل: "الفرق مشكلة وتعرض تقاريرها بدءا من اليوم على رئيس الوزراء، لتبيان مدى الالتزام بخفض السعر والعمل على تنفيذ كل القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصنعين".

المصدر: الشروق