روسيا تتجه لإنشاء صناعة ألعاب فيديو خاصة بها

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن توجيهات الرئيس للحكومة لإنتاج ألعاب فيديو ووحدات تحكم لها تهدف لتأسيس صناعة ألعاب فيديو خاصة بروسيا.

وأشار بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، إلى أن مسألة إنشاء صناعة ألعاب روسية نوقشت عدة مرات في اجتماعات الحكومة بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين.

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وفي دورة ألعاب المستقبل 2024 في قازان في فبراير الماضي، طرحت فكرة إنشاء لعبة فيديو روسية لكرة القدم على غرار اللعبة العالمية "فيفا" FIFA، حينها وعد الرئيس الروسي بدراسة تنفيذ مشروع كهذا.

وتولي العديد من دول العالم اهتماما كبيرا لألعاب الفيديو، وتمتلك روسيا مجموعة من الألعاب الشهيرة، ومنها لعبة "Space Rangers 2: Dominators" التي تعتبر الجزء الثاني من لعبة Space Rangers التي سطع نجمها عند محبي ألعاب الفيديو منذ 10 سنوات تقريبا.

المصدر: تاس