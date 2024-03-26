الطاقة الذرية السورية توضح لـRT أهداف اتفاقية أبرمت مع "روساتوم" الروسية

وقعت روسيا مع سوريا، اليوم الثلاثاء، في منتدى "آتوم إكسبو - 2024" بسوتشي، اتفاقية للتعاون في مجال تطبيقات التكنولوجيات النووية في الاستخدام السلمي.

وتم التوقيع على الوثيقة بين شركة "روساتوم" وهيئة الطاقة الذرية السورية، وتهدف الاتفاقية للتعاون في مجال استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في مجالات مثل الطب والصناعة.

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أوضح مدير هيئة الطاقة الذرية السورية إبراهيم عثمان، في حديث لـRT أهداف الاتفاقية ومجالات تطبيقها، وقال: "هناك اتفاقية مبرمة بين روسيا وسوريا حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وانطلاقا من هذه الاتفاقية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية السورية و"روساتوم" للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الآن (اليوم) تم توقيع مذكرة متعلقة بالخطة التنفيذية لهذه المذكرة".

وأضاف أن الوثيقة الموقعة اليوم تفسح المجال للتعاون بين سوريا و"روساتوم" في مجالات مثل إنتاج المواد المشعة المستخدمة في تشخيص الأورام الخبيثة وفي معالجتها هذه الأورام، وفيما يتعلق بالاختبارات اللاإتلافية التي يتم إجراؤها لأنابيب النفط وخزانات الوقود والطائرات.

وأشاد مدير هيئة الطاقة الذرية السورية بمنتدى "آتوم إكسبو - 2024"، وقال عثمان إن "سوريا تشارك في الحدث كونه يشمل العديد من الفعاليات وليس فقط الطاقة النووية بل وتطبيقات الطاقة النووية السلمية في مختلف المجالات مثل البيئة والصناعة".

وأشار المسؤول السوري إلى أن أهمية الحدث تكمن في الإطلاع على أخر المبتكارات في قطاع الطاقة النووية.

وانطلقت أمس الاثنين، في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" وستستمر فعاليات الحدث، المنعقد برعاية شركة "روساتوم"، حتى 26 مارس الجاري.

ويجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة، والموضوغ الرئيسي للمنتدى هو "الجيل الرابع من تقنيات المفاعلات وريادة روسيا في هذا المجال".

المصدر: RT