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لأول مرة.. جنوب إفريقيا تستضيف جلسة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مال وأعمال

لأول مرة.. جنوب إفريقيا تستضيف جلسة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
Sputnik
صورة من الأرشيف
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تستضيف جوهانسبرج في جنوب إفريقيا في 27 مارس الجاري على أراضيها جلسة خارجية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المزمع عقده في يونيو المقبل في روسيا.

وتهدف الجلسة لتعزيز التعاون، ولاسيما في مجال التجارة بين روسيا وجنوب إفريقيا وتنعقد تحت عنوان "تطوير التعاون التجاري بين روسيا وجنوب إفريقيا".

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وبهذا الصدد قال أليكسي فالكوف نائب مدير مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "في صيف العام 2023 جرت القمة الروسية الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الإنساني، وهو حدث غير مسبوق وواسع النطاق. ومن أجل مواصلة الحوار المثمر (مع جنوب إفريقيا) من الضروري استخدام أشكال جديدة من التواصل، وتنظيم جلسة خارج موقع (انعقاد منتدى بطرسبورغ) هو أحد هذه الأشكال، وفي إطار الجلسة يمكننا الحديث بشكل شخصي عن مزايا منتدى بطرسبورغ".

وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT

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